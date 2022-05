Le présentateur se trompe de numéro, des gagnants obligés de rendre l’argent (vidéo)

Au lieu d’annoncer le 9, John Crow a annoncé un 6, numéro qui s’est affiché donc à l’écran. De nombreuses personnes ont cru avoir gagné et sont allées réclamer l’argent qu’ils ont pu obtenir. La loterie américaine s’est rendu compte de l’erreur un peu tard et a dû récupérer l’argent déjà transmis.

"La boule 9 a été tirée dans la chambre et est le résultat officiel. Les résultats du tirage au sort, audités par Preston CPA, sont les boules blanches 15, 19, 20, 61 et 70, plus la Mega Ball 9. Nous nous excusons pour la confusion", peut-on ainsi lire en commentaire d’une vidéo postée par "MégaMillions" sur Youtube.