Dramatique accident de la route en France: un Belge et 3 jeunes sont décédés sur le coup

Frère et sœur enterrés ensemble

Un homme de 21 ans et une jeune fille de 19 ans ont perdu la vie. Son frère, âgé de 15 ans, a été transporté à l’hôpital de Lille dans un état critique. Il a finalement succombé à ses blessures un jour plus tard. Frère et sœur étaient encore étudiants et vivaient dans un village d’à peine 200 habitants près d’Arras. Ils ont été enterrés ensemble la semaine dernière.