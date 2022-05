Vapoteuse, traversée du désert et «Borne-out»: 5 choses à savoir sur Élisabeth Borne, la nouvelle Première ministre française (vidéo)

Bien avant sa carrière en politique, la sexagénaire a dirigé la RATP (NDLR: Régie autonome des transports parisiens), conseillé Lionel Jospin, ou occupé le poste de préfète de la région Poitou-Charentes. Retour sur une carrière pas comme les autres.

1 Elle est «pupille de la nation»

Le 21 mai 2021, Élisabeth Borne en personne révélait sur le plateau de Cyril Hanouna, sur C8, lors d’une émission baptisée “Un jeune, une solution”, qu’elle était pupille de la Nation depuis le décès de son père quand elle avait 11 ans.

En France, ce statut est attribué par l’État aux enfants mineurs dont un des parents a été blessé ou tué lors d’une guerre, d’un attentat terroriste ou en rendant certains services publics.

“Ça n’a pas été toujours simple. Moi j’ai perdu mon père quand j’étais très jeune, donc on s’est retrouvé avec ma mère, qui avait deux filles et qui n’avait pas vraiment de revenus”, a-t-elle expliqué au cours de cette émission censée promouvoir l’emploi des jeunes, avant d’expliquer qu’elle a “pu faire” ses études grâce à la bourse obtenue avec ce statut de pupille de la nation.

2 Elle a été la dir’cab de Ségolène Royal

Diplômée de l’École polytechnique, corps des Ponts et Chaussées, Elisabeth Borne commence son parcours dans les arcanes du pouvoir à la fin des années 1980. Elle entre en 1987 au ministère de l’Equipement , avant de devenir conseillère au ministère de l’Éducation nationale auprès de Jack Lang à partir de 1990.

Femme se revendiquant de gauche, elle entre ensuite au cabinet de Lionel Jospin, en 1997, quand celui-ci est Premier ministre de Jacques Chirac. Elle deviendra, enfin, la directrice du cabinet de Ségolène Royal au ministère de l’Écologie entre 2014 et 2015...

3. Elle était surnommée “Borne-Out” à la RATP

A la tête de la RATP entre 2015 et 2017, Élisabeth Borne n’a pas que des admirateurs. “Elle ne mesure pas toujours que tout le monde n’a pas les mêmes capacités”, expliquait l’un de ses proches, dans Libération , en 2018 pour qui “les fonctions qu’elle a occupées génèrent du stress” et “cela peut déborder sur les équipes.”(...) “A la RATP, on en connaît plus d’un qui sont sortis de son bureau en larmes”, explique un “bon connaisseur” de l’entreprise publique, dans un portrait que Le Monde consacre à la ministre en 2017 qui l’affirme: “Elle y était surnommée ‘Borne-Out’”.

4 Elle aime les traversées du désert

En 2017, dans un entretien consacré au journal Le Monde , la nouvelle Première ministre affirme être une adepte de la lecture, de romans plutôt, avec “avec un faible pour le Finlandais Arto Paasilinna et Sorj Chalandon”, détaille Le Monde dans son portrait de 2017, après l’avoir rencontrée. De plus, elle trouve son vrai “ressourcement” dans les “longues randonnées en plein désert.” Au Maroc ou en Jordanie, par exemple.

5 Elle enfreint le règlement du Parlement

Comme tout le monde, Elisabeth Borne n’a pas le droit d’utiliser sa cigarette électronique sur les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif. Cette interdiction est explicitée dans l’article L3513-6 du code de la santé public et l’Assemblée nationale comme le Sénat ne font pas exception.

Pourtant, il n’était pas rare de voir l’élue vapoter... souvent sous son masque, en plein hémicycle. Au point d’attirer l’attention de l’émission Quotidien, sur TMC, et de crisper certains élus d’opposition.