Le roi à Abu Dhabi pour présenter ses condoléances après le décès du cheikh Kalifa

Les autorités émiraties ont annoncé vendredi le décès du cheikh Khalifa ben Zayed Al-Nahyane, qui avait accompagné ces deux dernières décennies l’ascension fulgurante de son pays sur la scène internationale.

Né en janvier 1948, cheikh Khalifa a succédé en 2004 à son père, cheikh Zayed ben Sultan Al-Nahyane, président et père-fondateur des Emirats arabes unis, riche État du Golfe regroupant sept émirats dont Dubaï et la capitale Abou Dhabi. Mais depuis son AVC en 2014, son célèbre demi-frère, Mohammed ben Zayed, prince héritier d’Abou Dhabi surnommé "MBZ", conduit les affaires du pays et est considéré comme le dirigeant de facto de la monarchie pétrolière à l’influence grandissante.