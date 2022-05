En novembre 2019, ce couple de Britanniques a remporté plus d’1 million de livres (soit 1,17 millions d’euros). Avec cet argent, le couple a fait un voyage aux Maldives et ils ont échangé leur voiture, une Fiat Multipla, contre un Range Rover Discovery.

Cependant, Stephen et Lesley n’ont pas réalisé de dépenses extraordinaires et ont continué à vivre dans la même maison.De plus, ils ont décidé de mettre de côté leur fortune afin de pouvoir donner à leurs six enfants et quatre petits-enfants un avenir brillant.

Rareté

Si, dans un premier temps, Stephen a quitté son emploi de camionneur, il est finalement revenu à ses premières amours.En raison du Brexit et de la crise prolongée du coronavirus, la Grande-Bretagne a dû faire face à une pénurie de camionneurs et, par conséquent, à vider les étagères des magasins.

"Je n’ai pas eu à réfléchir longtemps", a déclaré le millionnaire au Mirror. "J’étais heureux d’aider et c’était génial d’être de retour au travail." Le Britannique a de nouveau commencé à transporter des produits pour la chaîne de grands magasins Lidl. "De nombreuses personnes titulaires d’un permis de conduire de camion ont reçu la même lettre du gouvernement, mais peu d’entre elles étaient devenues millionnaires grâce à la loterie", dit-il. Une histoire peu banale...