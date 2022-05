La bataille de l’Est fait rage mais le front n’évolue qu’à la marge en Ukraine: forces russes et ukrainiennes se font face violemment dans le Donbass, où les forces de Moscou concentrent leur effort mais progressent peu voire reculent, au 82e jour de la guerre.

Et pour cause, les forces ukrainiennes ont repoussé les troupes russes et ont repris le contrôle d’une partie de la frontière avec la Russie dans la région de Kharkiv (nord-est), ont annoncé lundi les autorités ukrainiennes.

"Le 227e bataillon de la 127e brigade de la défense territoriale des forces armées de Kharkiv a expulsé les Russes et s’est installé à la frontière", a indiqué le ministère sur sa page Facebook, en publiant une vidéo de soldats armés devant un poteau-frontière peint en jaune et bleu , couleurs du drapeau ukrainien, et avec un trident, le blason de l’Ukraine.

2. La Suède et la Finlande candidates à l’OTAN: «Grave erreur», selon la Russie

Le Kremlin a estimé lundi qu’une adhésion de la Suède et de la Finlande à l’Otan ne renforcerait pas la sécurité sur le continent européen. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a fait part de la "préoccupation" de Moscou et promis d’en suivre "les implications" pour la sécurité de la fédération.

Les Parlements finlandais et suédois se penchaient lundi sur les candidatures des deux pays nordiques à l’Otan, avec de larges majorités assurées dans les deux chambres.

3. Après plus de 30 ans de présence, McDonald’s se retire de Russie

Le géant américain de la restauration rapide McDonald’s, qui avait fermé ses 850 enseignes en Russie début mars et jusqu’à nouvel ordre, a annoncé lundi se retirer du pays et vendre toutes ses activités en réaction à l’invasion russe de l’Ukraine.

"Nous sommes engagés envers notre communauté mondiale et devons rester inflexibles quant à nos valeurs", a déclaré le PDG du groupe Chris Kempczinski, cité dans un communiqué de l’entreprise. "Le respect de nos valeurs signifie que nous ne pouvons plus conserver les Arches (le logo de McDonald’s, ndlr)" en Russie, a-t-il ajouté.

4. Renault a vendu la marque Lada et l’ensemble de ses activités russes

Mis sous pression depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, Renault a annoncé avoir cédé l’ensemble de ses actifs en Russie à l’État , en application des sanctions occidentales.

La filiale russe de Renault, et son usine située dans la capitale, est donc cédée à la ville de Moscou.

L’usine Avtoframos construisait jusqu’en février les Arkana (Renault) et Duster (Dacia) à destination du marché local. Les 67,69% d’Avtovaz, maison-mère de Lada, détenus par Renault, vont à l’Institut central de recherche et de développement des automobiles et des moteurs (NAMI).