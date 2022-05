USA: depuis les marches du Congrès, les Démocrates se mobilisent pour l’avortement

Si la Cour suprême venait à annuler la jurisprudence qui fonde le droit à l’avortement aux États-Unis depuis 1973, comme l’a suggéré la révélation d’un projet d’arrêt le 2 mai, chaque État américain serait libre de l’interdire ou de l’autoriser à sa guise. Une vingtaine d’États conservateurs ont déjà promis de le rendre illégal, certains même en cas de viol ou d’inceste.

"Comment pouvez-vous dire à une fille de 12 ans dans l’Alabama victime d’inceste qu’elle ne peut pas avoir droit aux soins qu’elle mérite?", a fustigé l’élue Diana DeGette, qui copréside le groupe pro-avortement à la Chambre des représentants.

Sans la Cour suprême, les options pour protéger ce droit à l’échelle fédérale sont minces. La Chambre a bien voté à l’automne dernier une loi garantissant l’accès à l’avortement dans tout le pays. Mais ce texte ne parvient pas pour l’heure à passer l’étape du Sénat, où les démocrates ne disposent que d’une très courte majorité.

Soucieuses de peser dans le débat, plusieurs grandes organisations progressistes ont appelé les Américains à défiler en masse le 14 mai dans tous les États-Unis. Quatre grandes marches sont organisées à Washington, New York, Chicago et Los Angeles, et des centaines de rassemblements dans le reste du pays. "Les Américains manifestent et se font entendre", a salué la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi.