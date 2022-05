Elargissement de l’Otan: Washington «travaille à clarifier la position de la Turquie»

Les États-Unis cherchent "à mieux comprendre la position de la Turquie", a précisé le porte-parole du Pentagone, John Kirby, affirmant que le pays était "un allié précieux de l’Otan" et que cela n’avait "pas changé". La Turquie "a été impliquée et efficace pour tenter d’établir un dialogue entre la Russie et l’Ukraine, et elle a apporté une assistance à l’Ukraine", a-t-il ajouté. "Donc rien ne change quant à sa position dans l’alliance de l’Otan."