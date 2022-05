Le 4 février, Yohan va chercher ses deux enfants à l’école. C’est vendredi, et il souhaite leur faire plaisir. Il passe donc chercher des pizzas Buitoni pour une soirée en famille devant la télé.

L’état de santé de Nathan va rapidement se dégrader après cette soirée. Quelques jours plus tard, l’enfant est hospitalisé. À partir de là, tout ira très vite. Il meurt dans la nuit du 17 au 18 février, soit deux semaines seulement après avoir mangé la pizza surgelée du groupe Nestlé.

«J’ai eu le sentiment d’assassiner mon fils»

"Au départ, j’ai vraiment eu un sentiment de culpabilité parce que j’ai nourri mon fils, je lui ai donné cette pizza et j’ai eu le sentiment d’assassiner mon fils. J’ai fait un enfant pour en prendre soin, pas pour qu’il meure à 8 ans", explique Yohan au micro de RMC.

"Je n’oublierai jamais ce 17 février, quand l’hôpital m’a appelé en urgence. J’ai trouvé mon fils Nathan dans son lit avec une personne debout en train de le masser. Il en était à son deuxième arrêt cardiaque de la soirée. C’est la dernière image que j’ai de mon fils", a confié avec émotion le papa.

Pour que plus aucune autre famille n’ait à vivre ce que Yohan et les siens ont enduré, celui-ci souhaite une réaction du gouvernement français. ""Aujourd’hui on est dans le pays ou des enfants meurent parce que des industriels ne respectent pas les règles et on ne fait rien", avant de s’en prendre en particulier au ministre français de la Santé, Olivier Véran: "On attend tous qu’il prenne la parole et qu’il arrête de se défiler, que des sanctions soient prises à l’encontre des industriels qui ne respectent pas les règles. Il faut prendre position pour qu’il y ait des actions fortes et que tout cela n’arrive plus", appelle le papa de Nathan.