Réactions sur l’adhésion possible de la Finlande à l’OTAN: entre menace pour la Russie et «jour historique»

"L’élargissement de l’OTAN et le rapprochement de l’Alliance de nos frontières ne rendent pas le monde et notre continent plus stable et plus sûr", a déclaré M. Peskov à la presse, répondant "assurément" à la question de savoir si la Russie considérerait une entrée de la Finlande dans l’OTAN comme une menace.