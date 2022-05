Ce vendredi est le seul vendredi 13 de l’année 2022: voici quand tombera le prochain

Chaque année comporte au moins un vendredi 13 parmi les 12 mois qui la compose. Il est mathématiquement impossible qu’aucun mois de l’année ne voit son treizième jour tomber un vendredi.

Il peut y avoir un, deux ou trois vendredis treize en fonction des années. Avoir un ou deux vendredi(s) 13 dans l’année n’est pas rare. Cela arrive presque à chance égale: on compte 9 années à un seul vendredi 13 et 10 années à deux vendredis 13 entre 2001 et 2022.

Une année comportant trois vendredis 13 est toutefois bien plus rare. Cela ne s’est produit que trois fois depuis 2001: en 2009, 2012 et 2015.

Que nous réservent les années à venir?

2023 nous réservera deux vendredis 13, en janvier et en octobre. Même chose pour 2024, où ce jour tombera en septembre et en décembre.

2025 comptera un seul vendredi 13, tout comme 2027 et 2028. Seule l’année 2026 aura droit à trois vendredis 13, en février, mars et novembre.