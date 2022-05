Avec plus d’un million de morts dans le pays, le coronavirus a tué environ un Américain sur 330, soit l’un des taux de décès les plus élevés parmi les pays développés (environ 1 sur 379 au Royaume-Uni, ou 1 sur 455 en France).

En tout, plus de 203.000 enfants aux États-Unis ont perdu un parent ou toute autre personne à laquelle ils étaient confiés, selon une étude qui souligne le "profond impact" de la pandémie sur la jeunesse américaine.

Au plus fort de la vague Omicron, le pays a par ailleurs enregistré plus de 800.000 cas par jour en moyenne, pour un total qui s’établit désormais à plus de 82 millions de cas mais ce chiffre est probablement sous-estimé, compte tenu notamment du manque de tests au début de l’épidémie et désormais du succès des autotests, qui ne sont pas systématiquement rapportés aux autorités.

Le taux de contaminations aux États-Unis est en train de remonter, possiblement sous l’effet de sous-variants d’Omicron. Alors qu’il était descendu à 25.000 cas quotidiens en mars, le pays enregistre désormais une moyenne sur sept jours de quelque 78.000 cas, selon la principale agence sanitaire américaine.