Jusqu’à 1 760 l’unité

Les Belges qui souhaitent assister à la finale débourseront en moyenne 1 131 euros pour un billet. Les billets sont disponibles sur les canaux de vente habituels. En ce moment, les prix peuvent aller jusqu’à 1 760 euros l’unité. Pour se rendre à Turin en train, il faut compter environ 217 euros par personne pour un voyage aller-retour. Pour voyager en avion, comptez 183 euros par personne. Une fois arrivé, le city pass vous coûtera 10 euros, indique Belvilla.

À noter que pour un city trip en train à destination de Turin coûte, au total, 2 530,35 euros, billet pour la finale du concours compris. Contre 2 496,35 euros pour un transport par avion.

Plus de 9 000 euros pour une semaine

Les fans inconditionnels de l’événement musical européen peuvent arriver dès le lundi précédant la finale et assister à toutes les épreuves préliminaires. Le coût du voyage est de 376 euros en moyenne pour un billet aller-retour en avion et de 134,98 euros pour le train. Le city pass pour accéder aux transports publics coûte 17,50 euros pour la semaine. Si vous vous procurez un city pass à 88 euros, vous bénéficierez également de réductions dans diverses attractions. Pour une semaine de festin dans les restaurants de Turin, ajoutez environ 214 euros à votre facture individuelle. Visiter les vingt attractions les plus populaires vous coûtera 137 euros. Un séjour de sept nuits dans un hôtel ou une maison de vacances revient à environ 2 623 euros, poursuit Belvilla.

La plus grande partie du budget sera consacrée aux festivités officielles: comptez en moyenne actuellement 6 068,90 euros pour les billets des neuf épreuves (épreuves de sélection et finale incluses). Avec le transport en avion, il faudra débourser donc environ 9 435,67 euros pour un séjour d’une semaine, et assister aux épreuves du concours.