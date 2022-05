Quatre frères perdent leurs deux parents d’un cancer, les villageois s’unissent et récoltent 350 000 euros

Leur mère, Elaine Clifford, est décédée à la fin du mois d’août, la veille de son 41e anniversaire, peu après qu’on lui a diagnostiqué un cancer. Six mois plus tard, leur père Padraig est également décédé. Désemparés, les enfants ne savaient pas s’ils allaient pouvoir continuer à vivre dans leur maison. Pour éviter ce scénario, les villageois ont uni leurs forces dans une action improbable.

«Padraig a eu beaucoup de mal à faire face à la perte de son âme sœur»

"Padraig a eu beaucoup de mal à faire face à la perte de son âme sœur, de sa merveilleuse épouse et de la mère de leurs quatre magnifiques garçons”, a déclaré, à The Mirror, Mary Hayes, à l’origine de la campagne de collecte de fonds qui a connu un succès incroyable. “Il a essayé de continuer à vivre du mieux qu’il pouvait - avec l’aide et entouré de sa famille et de ses amis.. Quand il s’est senti mal en décembre 2021, il ne savait pas qu’il avait un cancer. Il a été admis à l’hôpital le 17 janvier 2022, où on lui a diagnostiqué un cancer foudroyant.”

Les frères peuvent acheter une maison

Une histoire bouleversante qui a eu le don de révéler la générosité des villageois de Milltown, en Irlande.Ceux-ci sont parvenus à réunir suffisamment d’argent pour que les frères puissent acheter leur maison et assurer leur avenir. Une campagne GoFundMe a déjà permis de récolter plus de 350.000 euros, ce qui dépasse largement l’objectif fixé de 250.000 euros.

“Cette histoire déchirante a touché de nombreuses personnes”, explique Mary. “La communauté de Milltown éprouve une incroyable compassion pour cette famille qui a dû faire face à tant de souffrances en si peu de temps.”