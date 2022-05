Le jeu vidéo «FIFA» va changer de nom et devenir «EA Sports FC»

Des rumeurs confirmées

Toujours prévu pour septembre, FIFA 23 sera donc le dernier jeu de la licence appelé ainsi, avant de laisser la place à EA Sports FC courant 2023. "Une des principales raisons pour laquelle on l’annonce si tôt, c’est parce qu’on veut être transparent envers nos joueurs et nos partenaires et être très clairs sur le chemin qu’on va emprunter, révèle David Jackson, vice-président d’EA Sports FIFA, interrogé par L’Équipe. Continuer comme si de rien n’était dans un océan de rumeurs, ce n’est pas facile."

Hormis le changement de nom, ce rebranding devrait en effet avoir peu de conséquences sur l’expérience proposée aux joueurs, si ce n’est la disparition du contenu axé sur la Coupe du monde tous les quatre ans. Mais EA assure quand même vouloir en faire "un symbole de changement, pas qu’un changement de symbole" et promet des innovations sur ses prochains jeux, pour les rendre "plus innovants et inclusifs".