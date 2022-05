La politique zéro Covid de la Chine «n’est pas soutenable»

"Il est temps de taper sur le bouton réinitialisation", a renchéri son directeur des situations d’urgence, Michael Ryan, non sans rappeler que pendant un temps cette stratégie a permis à la Chine d’afficher un très petit nombre de morts par rapport à sa population.

"C’est quelque chose que la Chine veut protéger", a reconnu le docteur Ryan.

Face à la hausse du nombre de morts depuis février-mars, il est logique que le gouvernement réagisse, a noté Michael Ryan, "mais toutes ces actions, comme nous le répétons depuis le début, doivent être prises dans le respect des individus et des droits de l’homme".

A la fin de la semaine dernière, la Chine avait une nouvelle fois déclaré qu’elle poursuivrait sa stratégie zéro Covid, "atout majeur" contre le coronavirus, malgré la frustration croissante à Shanghai où des habitants confinés protestent désormais en frappant leurs casseroles aux fenêtres.

Largement épargné depuis deux ans, le géant asiatique affronte sa pire flambée épidémique depuis le printemps 2020 et continue à appliquer la même politique alors même que le virus a muté et est devenu beaucoup plus contagieux que la souche originelle détectée en Chine à la fin 2019.