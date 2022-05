La polaire de Volodymyr Zelensky vendue 105.000 euros aux enchères

L’événement, appelé “Brave Ukraine” (“Courageuse Ukraine”), a été organisé au musée Tate Modern de Londres. “Il n’y avait qu’une seule veste dans les lots. Elle a été vendue pour 90.000 livres”, a tweeté l’ambassade, alors que le prix de vente initial était de 50.000 livres. L’acquéreur n’est pas connu.

Un million de dollars récolté

La veste du président n’était pas le seul objet vendu lors de cette soirée à laquelle a d’ailleurs participé Volodymyr Zelensky à distance. L’ambassade d’Ukraine a fait une liste non-exhaustive des autres lots sur Facebook: une marche dans Kiev avec le maire de la ville Vitaly Klitschko, un coq en céramique de Borodianka, ou encore des timbres rendant hommage aux soldats de l’île des Serpents qui se sont fait connaître après avoir dit aux Russes “d’aller se faire foutre”.

Au total, un million de dollars a été récolté pendant cette soirée dont “le but était de raconter les histoires de courage qui sont devenues iconiques pendant la guerre, ainsi que de recueillir des fonds pour soutenir ce courage”.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a également fait une apparition à cet événement. “Soutenez l’Ukraine ce soir mes amis, pour qu’une cette ancienne capitale européenne, Kiev, ne soit plus jamais menacée, et que l’Ukraine soit de nouveau entière et libre”, a-t-il déclaré. “Je suis plus certain que jamais que l’Ukraine va gagner. L’Ukraine sera libre et une nouvelle Ukraine souveraine renaîtra.”