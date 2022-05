France: ils ferment le livret de leur fils de 9 ans décédé, la banque prélève des frais de succession

Des frais inadaptés

La Banque Postale a donc prélevé des frais de succession pour la clôture du livret. Pourtant, "On n’a pas à faire de déclaration de succession suite au décès d’un mineur, explique la mère Élodie Favre au micro de nos confrères. Si on avait fermé le compte de notre enfant deux jours avant sa mort, on n’aurait rien payé."

Le couple reçu l’aide de l’association "Eva pour la vie", qui accompagne les parents d’enfants atteints de cancers. "Ce genre de nouvelle est très violent pour une famille qui vient de perdre un enfant. C’est avec cet argent qu’on met sur un livret A qu’on se projette dans l’avenir de l’enfant. Ce serait de la décence d’arrêter cette pratique", explique la présidente de l’association Corinne Vedrenne.

Contactée par France Bleu Gironde, la banque a assuré qu’un "geste commercial" permettrait à la famille de récupérer ces frais.