Guerre en Ukraine: les provisions russes en armes de précision sont quasiment épuisées, selon Londres

Ces munitions obsolètes sont non seulement moins fiables et précises, mais aussi plus faciles à intercepter. Au début de l’invasion de l’Ukraine, la Russie affirmait pouvoir toucher des cibles avec une grande précision et limiter les dommages collatéraux. Mais ces armes de précision s’épuisent, la guerre durant plus longtemps que prévu par la Russie, estime Londres.