Mort mystérieuse de trois touristes américains dans un hôtel de luxe des Bahamas

«J’ai malheureusement été informé de la mort de trois visiteurs américains, deux hommes et une femme, dans un hôtel à Exuma», a déclaré dans un communiqué le vice-Premier ministre du pays, Chester Cooper. «La police enquête et la cause des décès est inconnue» mais «aucun acte criminel n’est suspecté», a-t-il ajouté.