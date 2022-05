Zelensky lance une campagne mondiale de financement participatif pour aider l’Ukraine

"Tous les fonds seront transférés à la banque nationale d’Ukraine et attribués aux ministères concernés", a ajouté le président ukrainien, précisant que des rapports sur la distribution des fonds seront publiés "toutes les 24 heures".

"Ce n’est qu’ensemble que nous avons le potentiel d’arrêter la guerre et de reconstruire ce que la Russie a détruit", a encore ajouté Volodymyr Zelensky, qui a beaucoup utilisé internet et les réseaux sociaux depuis le début de la guerre pour mobiliser et attirer l’attention sur son pays.

Volodymyr Zelensky a assuré que l’Ukraine "se souviendra toujours" des contributions.

La plateforme, sur le site u24.gov.ua , précise que les fonds seront distribués pour répondre en matière de "défense et déminage", "aide médicale" et pour "reconstruire l’Ukraine".