Les dérives du «zéro Covid» à Shanghai: une femme confinée dans une cabine téléphonique pendant un mois

Dans la métropole de Shanghai, de loin la plus touchée du pays, les 25 millions d’habitants sont ainsi confinés depuis un mois. Là-bas, toute personne testée positive, même asymptomatique, est envoyée de force dans un centre de quarantaine collective (au confort et à l’hygiène variables). Et désormais, ces mesures draconiennes touchent même les personnes testées négatives...

Des mesures controversées qui reflètent la "forte pression" du pouvoir chinois sur les autorités locales pour atteindre le zéro cas. Pour éviter d’être limogé pour de potentiels manquements, certains responsables sont tentés d’avoir recours àces "mesures excessives."

Sac mortuaire et cabine téléphonique: des incidents ubuesques

Une situation qui exaspère de plus en plus d’habitants. Cette colère a d’ailleurs été exacerbée par des incidents invraisemblables, comme l’histoire d’un résident d’une maison de retraite, déclaré mort avant d’être sorti vivant de son sac mortuaire.

Filmée et diffusée sur les réseaux sociaux, la scène a suscité un tollé en Chine. Après enquête, 5 personnes ont été démises de leurs fonctions, tandis que les employés de la morgue ont été récompensés pour avoir évité le drame, selon The Guardian.

Ce verrouillage de la mégapole et cette paranoïa constante poussent certaines personnes dans des situations très précaires, à l’image d’une femme sans-abri, forcée de vivre dans une cabine téléphonique pendant près d’un mois.

Incapable de se payer un loyer, cette travailleuse immigrée s’est installée avec son chien dans l’une de ces cabines téléphoniques rouges, emblématiques de Shanghai. La quinquagénaire ne sortait de cet espace exigu que pour promener son animal de compagnie ou pour s’aérer.

C’est un habitant de l’immeuble d’en face qui a documenté son calvaire sur les réseaux sociaux chinois.

D’après les informations du média américain Vice, des policiers seraient venus déloger la pauvre dame de son refuge en pleine nuit dans le courant de la semaine dernière. Ils auraient jeté ses affaires sur le trottoir et scellé la cabine avec du ruban adhésif.

Le triste sort des travailleurs immigrés en Chine

Une histoire révoltante qui met en évidence les conditions de vie déplorables des travailleurs immigrés en Chine. Se retrouvant sans travail suite au confinement, ils sont forcés de dormir sur des lits de fortune dans les parkings, sous les ponts et sur le trottoir.

"Nombre d’entre-eux vivent au jour le jour et comptent sur leurs employeurs pour leur fournir un abri et de la nourriture.Avec la plupart des usines et des magasins fermés, ils se retrouvent livrés à eux-mêmes", a déclaré à Vice Pun Ngai, un professeur de Hong Kong spécialisé dans le travail chinois.