Endettée après la présidentielle, Valérie Pécresse refuse un don de 2.000 euros de Nicolas Sarkozy

Un scénario auquel la candidate des Républicains et son entourage ne s’étaient pas préparés, et qui menace la survie du parti libéral-conservateur français.

Au lendemain de cette déroute historique, Valérie Pécresse avait lancé un appel aux dons à tous ceux qui lui ont "apporté leurs suffrages, mais aussi à tous ceux qui ont préféré le vote utile, et enfin à tous les Français attachés au pluralisme politique et à la liberté d’expression."

Or, à ce jour, seuls 2,5 millions d’euros auraient été récoltés sur les 7 millions espérés.

A l’époque, cet appel aux dons avait suscité les moqueries de ses adversaires politiques. Philippe Poutou (NPA) avait ainsi proposé de lui prêter sa voiture , tandis que Jean Lassalle (Résistons!) lui avait fait un don de 10 euros .

Elle ne demande pas la charité, mais la solidarité et l’amitié.

Ce jeudi, on apprend via Politico et Le Parisien que Nicolas Sarkozy a effectué un virement bancaire de 2.000 euros sur le compte de Valérie Pécresse. Un don qui n’a pas semblé du goût de la présidente de la région Île-de-France puisque celle-ci a directement renvoyé le virement à l’ex-président français.

"Elle ne demande pas la charité, mais la solidarité et l’amitié", a fait savoir l’entourage de Valérie Pécresse au journal Le Figaro.

Il faut dire que "Sarko" n’a jamais véritablement aidé la candidate au cours de la défunte campagne présidentielle. Longtemps, Valérie Pécresse et son clan ont espéré recevoir le soutien de l’ancien boss du parti de droite avant le 1ertour. Un soutien qui n’est jamais venu, jusqu’à ce que celui-ci appelle finalement à voter… Emmanuel Macron durant l’entre-deux tours.

Un coup de couteau dans le dos qui a visiblement du mal à passer.