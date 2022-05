Covid: l’EMA espère des vaccins adaptés dès l’automne

Si l’approbation intervient juste après l’été, cela permettra aux fabricants de fixer la production pour le prochain cycle, a encore expliqué Marco Cavaleri. Pfizer/BioNTech et Moderna sont les plus avancés avec leurs vaccins adaptés au variant Omicron. Ce variant est rapidement apparu au tournant de l’année nouvelle et s’est imposé depuis des mois. Des essais cliniques sont en cours pour déterminer l’innocuité et l’efficacité des vaccins adaptés. On ne sait pas encore si une ou deux injections seront nécessaires.