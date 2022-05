Il faudra s’armer de patience pour acheter une Ferrari

En 2021, 11.155 Ferrari avaient été livrées, en hausse de 22,3% sur 2020 mais aussi de 10,1% par rapport à 2019. "Bien que 2022 soit marquée par plusieurs incertitudes géopolitiques, je reste optimiste quant aux prévisions de notre entreprise", commente M. Vigna.

Les résultats du premier trimestre sont conformes à ces prévisions. L’entreprise italienne a écoulé 3.200 voitures, une hausse de 17% sur base annuelle. Le bénéfice net a augmenté de 16%, à 239 millions d’euros. Les modèles les plus prisés étaient la Ferrari Roma et la gamme SF90. Un véhicule vendu sur six environ était doté d’une motorisation hybride.