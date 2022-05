Guerre en Ukraine: l’Onu souhaite un retour des productions agricoles ukrainienne et russe sur les marchés

"Il n’y a vraiment pas de vraie solution au problème de la sécurité alimentaire mondiale sans un retour de la production agricole ukrainienne, et de la production alimentaire et d’engrais de la Russie et du Bélarus sur les marchés mondiaux en dépit de la guerre", a déclaré Antonio Guterres lors d’une visite à Abuja avec le président nigérian Muhammadu Buhari.