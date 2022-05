Le pétrole, la plus grande banque de Russie, des médias propagandistes ainsi que des militaires et autres responsables identifiés comme criminels de guerre à Boutcha et Marioupol figurent dans le sixième train de sanctions que les États membres de l’Union européenne pourraient valider sous peu, a annoncé mercredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, devant le Parlement européen.

2. Le Bélarus, frontalier de l’Ukraine, annonce un exercice militaire surprise

Le Bélarus, pays allié de la Russie et frontalier de l’Ukraine, a lancé mercredi un exercice militaire " surprise " pour tester les capacités de réaction de son armée, a indiqué le ministère de la Défense.

3. Mais au fait, pourquoi précisément Philippe Close est-il en Ukraine?

Philippe Close est en Ukraine .On en sait un peu plus sur les intentions du Bourgmestre de Bruxelles durant ce voyage à Lviv et Kiev.Il souhaite "identifier les circuits d’aide humanitaire".

4. L’UE va «considérablement accroître» son soutien militaire à la Moldavie

L’Union européenne va "considérablement accroître" son soutien militaire à la Moldavie , a annoncé mercredi le président du Conseil européen Charles Michel, après des attaques en Transdniestrie, région séparatiste prorusse de ce pays frontalier de l’Ukraine, faisant craindre une déstabilisation.

5. L’armée russe ne mène pas d’assaut contre Azovstal à Marioupol

Le Kremlin a démenti mercredi que les forces russes avaient lancé un assaut contre l’aciérie d’Azovstal , dernier réduit contrôlé par les forces ukrainiennes dans la ville portuaire de Marioupol, dans le sud-est de l’Ukraine.

6. La Russie prépare un défilé militaire le 9 Mai à Marioupol

La Russie prépare un défilé militaire dans le port longtemps assiégé de Marioupol pour le 9 Mai, jour où Moscou célèbre la victoire sur l’Allemagne nazie, ont affirmé mercredi les renseignements ukrainiens.

7. Des centaines d’écoles endommagées ou détruites en Ukraine, selon Unicef

Une école sur six dans l’est de l’Ukraine a été endommagée ou détruite, indique l’Unicef mercredi. Des centaines d’établissements sont concernés. Selon l’organisation, des centaines d’enfants sont déjà morts pendant la guerre et des milliers ne peuvent plus aller à l’école.