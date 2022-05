Français: l’ex-Premier ministre Bernard Cazeneuve annonce quitter le PS

Porté par ses près de 22% des voix et sa troisième position au premier tour de l’élection présidentielle le 10 avril, M. Mélenchon tente de former une coalition afin d’obtenir une majorité des 577 sièges à l’Assemblée nationale et d’imposer ainsi un partage du pouvoir au chef de l’État, le centriste libéral Emmanuel Macron.

Il a réussi à conclure un accord avec Europe-Écologie Les Verts (EELV), principal parti écologiste, le Parti communiste (PCF) et depuis ce mercredi, avec le PS. Ce dernier accord doit encore être soumis à l’approbation interne des socialistes.

Ces derniers semblent toutefois frileux à l’idée de cet accord, l’ancien Premier ministre socialiste Jean-Marc Ayrault le qualifiant de "rafistolage".

"Je suis profondément déçu par le texte qui vient d’être rendu public. Je vous dis mon désaccord avec regret", a déclaré M. Ayrault à l’AFP.

"C’est du rafistolage", a-t-il estimé, dénonçant le "prix exorbitant" payé par le PS, qui serait "absent dans 500 circonscriptions sur 577". "Il y a une forme de démission qui n’est pas défendable", a estimé l’ancien Premier ministre de François Hollande.

Parmi ses points de désaccords avec le communiqué commun PS-LFI, l’ancien maire de Nantes a regretté "une espèce de fuite en avant" sur la question européenne.

"Après un tel échec à l’élection présidentielle, je mesure l’aspiration à l’unité" de la gauche mais "on ne peut pas la faire à n’importe quel prix et au dernier moment, sur des bases à la fois floues et avec des désaccords aussi profonds", a fustigé M. Ayrault.

Le premier tour des élections législatives françaises se tient le 12 juin.