Espace: pour maintenir ses ambitions avec l’ESA, la Belgique devra contribuer plus

Le dossier sera tranché en novembre prochain: d’une part, l’ESA présentera sa "nouvelle classe d’astronautes", d’autre part, un Conseil ministériel réunira à Paris les 22 Etats membres de l’organisation autour du budget et des priorités des 5 prochaines années. Une visite à un autre membre fondateur de l’ESA, l’Italie, a permis en ce début de semaine de préparer le terrain, avec aussi une rencontre à Frascati, près de Rome, avec le patron de l’agence.

"L’ESA définit ses programmes obligatoires (auxquels les 22 membres contribuent en fonction de leur PNB, NDLR) et optionnels, en fonction des priorités scientifiques et industrielles des Etats", indique Thomas Dermine, qui s’est déplacé lundi et mardi à Rome avec une partie de son cabinet ainsi qu’Arnaud Vajda, le nouveau président de Belspo (la Politique scientifique fédérale). La Belgique se fait fort d’être un assez gros contributeur (le 5e) par rapport à sa population, et d’afficher des ambitions qui, assure-t-il, paient en retour, avec une bonne participation d’entreprises compétentes ainsi qu’un des sept centres de l’ESA qui est installé en Belgique. Il s’agit de l’ESEC ou "Centre européen de sécurité et d’éducation spatiale", à Redu en province de Luxembourg.

Continuer de construire cette base de l’ESA en Belgique est une des priorités pour Bruxelles. Des investissements supplémentaires en sa faveur seront sur la table en novembre, comme l’a déjà annoncé il y a plusieurs mois le directeur général de l’ESA, l’Autrichien Josef Aschbacher (30 millions d’euros de 2023 à 2025 pour la cybersécurité spatiale et l’éducation).

Thomas Dermine cite encore les activités d’observation de la Terre, au cœur d’un des trois "accélérateurs" définis par l’ESA, celui qui concerne un "avenir vert". Les données acquises par les satellites d’observation de la Terre sont en effet particulièrement utiles pour étudier l’ampleur des conséquences du changement climatique, mais aussi essayer de les modéliser, les prévoir et finalement les mitiger.

"Nous essayons aussi de pousser la transition vers le New Space", ajoute le secrétaire d’Etat. Le coût de l’envoi d’une charge dans l’espace a chuté au fil des décennies, et les technologies spatiales ne sont plus l’apanage des institutions traditionnelles spécialisées opérant en "salles blanches". Il faut veiller à ce que des start-up aient elles aussi accès aux lanceurs: "on veut anticiper en demandant à l’ESA comment revoir les systèmes d’achat pour faciliter la participation de petits acteurs, ou réserver certains ‘slots’ pour des start-ups" (qui développent par exemple des microsatellites, à l’image de la Wallonne Aerospacelab), suggère le socialiste.

Sur le plan financier, la Belgique sera sans doute amenée à ouvrir un peu plus largement son portefeuille en novembre. "Avec l’inflation, l’augmentation des coûts, etc., si nous voulons maintenir le même niveau d’ambition", il faudra aller au-delà de la contribution actuelle de 250 millions d’euros par an, note le cabinet Dermine.

L’ESA fonctionne avec un système de "retour géographique", qui garantit des investissements dans chaque État membre, sous la forme de contrats avec son industrie, pour un montant environ équivalent à la contribution financière du pays, hors frais de fonctionnement. Mais surtout, si l’on considère les retours directs et indirects, "on a en moyenne quatre euros de retour dans notre économie, pour un euro injecté", avance le cabinet. L’effet bénéfique est en tout cas confirmé par une étude réalisée par Idea Consult en 2019, qui a mis en avant les effets de levier qu’ont les contrats de l’ESA sur les entreprises de l’industrie spatiale belge, en matière d’expertise, de pénétration de nouveaux marchés et de développement de nouveaux produits ou services.

Le budget total de l’ESA pour 2022, englobant des activités pour d’autres institutions, est de 7,15 milliards d’euros.