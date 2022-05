Met Gala: Kim Kardashian perd 7 kilos pour porter la «robe JFK» de Marilyn Monroe pendant quelques minutes

Le thème du gala du Metropolitan Museum of Art (Met Gala) de cette année était "Gilded glam", en référence au "Gilded âge", l’âge d’or américain de la fin du XIXesiècle.

400 célébrités, parmi lesquelles Blake Lively, Glenn Close, Gwenn Stefani ou encore Kylie Jenner ont ainsi fait sensation dans des robes qui avaient pour objectif de coller au thème de la soirée. Une tenue a particulièrement attiré l’attention des paparazzis présents pour l’occasion: celle de Kim Kardashian.

La robe de Marilyn

L’influenceuse de 41 ans s’est habillée avec la "robe JFK", portée par Marilyn Monroe elle-même il y a tout juste 60 ans, à l’occasion d’une fête organisée en l’honneur de l’anniversaire du président américain John Fitzgerald Kennedy. Kardashian portait également un chignon couleur platine, en référence au blond caractéristique de l’icône des années 1950 et 1960.

La "robe JFK" est l’une des robes les plus célèbres de Marilyn Monroe. C’est en la portant que l’actrice de 35 ans avait chanté sa célèbre mélodie "Happy Birthday Mr. President". Il s’agissait également de la dernière sortie publique de la star américaine avant son décès, moins de trois mois plus tard.

Sept kilos en moins pour quelques minutes

Kim Kardashian a obtenu la permission d’emprunter la robe au musée qui la conserve. L’influenceuse s’est toutefois rendu compte qu’elle ne lui allait pas. Elle s’est alors soumise à un régime drastique pour pouvoir rentrer dedans. "Je portais une combinaison de sudation deux fois par jour, je courais sur le tapis de course, j’ai complètement arrêté le sucre et les glucides et je n’ai mangé que les légumes et les protéines les plus pures", a-t-elle confié.

Un mois et sept kilos plus tard, Kim Kardashian rentre parfaitement dans la robe. Un effort de longue haleine, pour quelques minutes seulement. La star américaine n’a revêtu la robe que lors du tapis rouge, ce après quoi elle a directement été se changer au profit d’une réplique, qu’elle a gardée pour le reste de la soirée.

"Je suis extrêmement respectueuse de la robe et de ce qu’elle représente pour l’histoire américaine. Je ne voudrais jamais m’asseoir dedans, manger dedans ou prendre le moindre risque de l’endommager", a-t-elle expliqué à ce propos.

Conservée dans des conditions très strictes

Marilyn Monroe avec la «robe JFK», le 19 mai 1962 ©(c)ISOPIX

Conçue par le créateur français Jean Louis, la robe appartient actuellement à la collection du musée Ripley’s Believe It Or Not d’Orlando, en Floride. Crée pour épouser parfaitement la morphologie de Marilyn Monroe, la tenue contient 6.000 cristaux, taillés à la main.

Elle est gardée dans des conditions très strictes de conservation: dans une pièce sombre, ayant une température maintenue à 16 degrés, avec un taux d’humidité situé entre 40 et 50%, selon le magazine Vogue.

Elle a été vendue 4,8 millions de dollars aux enchères en 2016.