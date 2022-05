L’armée ukrainienne affirme avoir repoussé des attaques russes près de Zaporijia

Selon cette source, les unités russes ont tenté à plusieurs reprises, sans succès, d’encercler les troupes ukrainiennes à l’est de Zaporijia et de nombreux bâtiments résidentiels et réseaux électriques et téléphoniques ont été endommagés pendant les combats.

Ces informations n’ont toutefois pas pu être vérifiées de manière indépendante.