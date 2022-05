Aucun décès Covid recensé en Allemagne ces dernières 24h, une première en un an et demi

Pour la première fois depuis le 21 septembre 2020, il y a plus d’un an et demi, l’Institut allemand Robert Koch (RKI), l’équivalent de Sciensano, communique lundi qu’aucun décès dû au Covid n’a été enregistré ces dernières 24 heures en Allemagne.