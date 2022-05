Urgence climatique: l’Onu exhorte les pays riches à «passer aux actes»

"Il est temps de passer aux actes. Il est temps de tenir la promesse des 100 milliards de dollars par an faite à Paris", a déclaré M. Guterres à Dakar, dans une référence à l’engagement pris par les pays dits "développés", mais à ce jour non tenu, d’accorder collectivement cette somme aux pays du Sud à partir de 2020 pour les aider à financer leur transition écologique et à s’adapter aux conséquences du réchauffement climatique.