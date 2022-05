Il est toutefois difficile d’estimer l’ampleur réelle des pertes. Moscou a précédemment admis que plus d’un millier de Russes ont été tués depuis le début de la guerre, le 24 février, et estime le nombre de combattants ukrainiens tués à plus de 23.000.

Volodymyr Zelensky a par ailleurs déclaré qu’il s’attendait à ce que la Russie rassemble des "troupes supplémentaires" pour des attaques dans l’est de l’Ukraine. Il a lancé un appel aux militaires russes lors de son discours. "Chaque soldat russe peut encore sauver sa vie. Il vaut mieux pour vous survivre en Russie que de mourir dans notre pays."