Des températures extrêmes n’ont rien d’exceptionnel dans ces régions, mais des valeurs moyennes de 45°C sont tout de même particulièrement rares pour une fin de mois d’avril. Le service météorologique indien a déjà indiqué que mars avait battu un record de chaleur.

Cette canicule a des conséquences sur l’être humain et la nature. Toute une série de mesures sont prises dans les zones densément peuplées. Des coupures de courant sont à craindre. Et l’impact sur les récoltes pourrait correspondre à une baisse de rendement comprise entre 10 et 35%. Les risques de feux de forêt et de fonte anticipée des glaciers de l’Himalaya sont aussi importants. Les autorités redoutent d’ailleurs des inondations dans la foulée.

La vague de chaleur va se poursuivre la semaine prochaine, sans toutefois atteindre les 50°C. Les prévisions font état de 44°C pour la ville de Multan (centre du Pakistan) par exemple. Les nuits permettent à peine de se rafraîchir avec des minima aux alentours des 30°C.