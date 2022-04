La reconstruction de l’Ukraine passera aussi par des jumelages, propose Zelensky, Michel approuve

"Le président Zelensky m’a fait part de son concept de jumelage de villes et de régions de l’UE avec des villes et des régions ukrainiennes nécessitant une reconstruction. Je pense que c’est une bonne idée pour aider à faire revivre les villes détruites et traumatisées par la guerre. Je la soutiens pleinement", a affirmé M. Michel, mercredi dans un message vidéo au Congrès ukrainien des pouvoirs locaux et régionaux.