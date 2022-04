Moscou échange l’ex-Marine américain Trevor Reed contre un Russe incarcéré aux USA

Trevor Reed, âgé d’une trentaine d’années, avait été condamné en juillet 2020 à neuf ans de prison pour avoir agressé, en août 2019, alors qu’il était en état d’ébriété, deux policiers appelés sur les lieux d’une fête à Moscou.

Il avait nié l’agression et dénoncé une affaire "politique" sur fond de tensions russo-américaines.

Konstantin Iarochenko avait lui été arrêté en 2010 au Libéria par des agents des services secrets américains. Accusé de trafic de drogue, il avait été emmené aux États-Unis où la justice l’avait condamné à 20 ans de prison.

Le président américain Joe Biden s’était engagé à tout faire pour libérer Trevor Reed et d’autres Américains "détenus à tort" en Russie et l’hypothèse d’un échange de prisonniers était régulièrement évoquée, notamment avant la rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine à Genève en juin 2021.

Détenu dans une colonie pénitentiaire de Mordovie, à 500 km de Moscou, M. Reed avait fait une grève de la faim en novembre 2021 pour protester contre ses conditions de détention.