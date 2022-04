Grippe aviaire en France: une association dénonce en vidéo le traitement des millions de carcasses d’oiseaux

Les images ont été filmées sur un ancien chantier d’autoroute en Vendée. On peut y voir le processus d’enfouissement de millions de poulets et d’oiseaux d’élevage, ensuite recouverts à la chaux. Les volatiles ont été abattus pour lutter contre la propagation de la grippe aviaire.

«On ne s’attaque pas aux causes de cette épidémie»

Brigitte Gothière, porte-parole et directrice de l’association, est revenue sur France 3 sur la raison de cette publication. “Aujourd’hui, on parle de gestion de la grippe aviaire, mais pas des causes de cette épidémie. On n’évoque pas comment on aurait pu prévenir cette épidémie: supprimer l’élevage intensif qui concerne aujourd’hui 83% des poulets d’élevage”, explique-t-elle.

Dans un communiqué, l’association rappelle à ce propos que “dans les zones très denses en élevages, les foyers peuvent s’étendre de proche en proche. Les élevages intensifs sont comme des antennes-relais de diffusion du virus.”

L’épidémie de grippe aviaire touche la France depuis novembre. Fin mars,10 millions de volatiles avaient déjà été abattus