Succès, projets, anecdotes: pourquoi Elon Musk est un personnage si atypique

Né en Afrique du Sud, citoyen américain et canadien, dirigeant de SpaceX et Tesla, l’homme le plus riche du monde est devenu une figure centrale du néo-capitalisme américain avec ses ambitions extra-planétaires et ses idéaux politiques, qu’il partage avec ses 83 millions d’abonnés sur Twitter.

Passage en revue de ce qui fait l’incroyable personnalité d’Elon Musk.

1Projets fous et succès retentissants

Aux États-Unis comme ailleurs dans le monde, Elon Musk, c’est Tesla. Et Tesla, c’est Elon Musk.

Longtemps déficitaire, l’entreprise, premier constructeur de véhicules électriques au monde, est désormais un immense succès industriel et financier, avec un profit record de 5,5 milliards de dollars en 2021 et une valorisation boursière immense. Et pourtant, ce n’était pas gagné d’avance.

De 2017 à 2019, la société était ainsi "constamment au bord de la faillite", reconnaît d’ailleurs le quinquagénaire. "Rien n’allait pour la production du Model 3. [...] Je vivais dans l’usine de Fremont. Je dormais par terre pour que l’équipe voie que je n’étais pas dans ma tour d’ivoire."

PayPal, SpaceX et Hyperloop

Homme d’affaires avisé, le nouveau directeur général de Twitter a fait fortune dès 1999. Cinq ans après avoir fondé Zip2, un éditeur de logiciels en ligne, avec son frère Kimbal, Elon Musk devient millionnaire à l’âge de 24 ans seulement en revendant son invention au fabricant d’ordinateurs Compaq pour plus de 300 millions de dollars.

Le jeune entrepreneur fonde ensuite X.com, qui sera fusionnée avec PayPal, puis rachetée par eBay en 2002 pour 1,5 milliard.

Avec SpaceX, fondée dans la foulée, il a enchaîné les succès, la compagnie devenue cheville ouvrière des nouvelles ambitions de la NASA.

Hyperloop - qui doit permettre à des TGV de se déplacer à 1.200 km/h - et Neuralink - qui ambitionne de relier directement le cerveau humain à l’ordinateur - font partie des autres projets gérés par celui qui a été élu "Personnalité de l’année 2021" par le célèbre " Time Magazine " .

2Critique et anti-politiquement correct

Bourreau de travail, Elon Musk ne craint pas de choquer ou de déranger.

En plus de s’être vanté d’en savoir plus sur la production industrielle "que n’importe qui au monde", l’investisseur - dont la fortune personnelle est estimée à 270 millions de dollars (250 millions d’euros) par le magazine "Forbes" - n’a, par exemple, pas hésité à déménager le QG de Tesla de Californie au Texas afin d’exprimer son ras-le-bol vis-à-vis de la politique du gouverneur Gavin Newsom, jugée défavorable à l’innovation et l’entrepreneuriat.

Loin de s’inquiéter du qu’en-dira-t-on, Elon Musk avait également pris la défense de Donald Trump lorsque celui-ci avait été éjecté de Twitter.

3Autiste et père hors-norme

Et dans la sphère privée, le quinquagénaire se comporte de façon toute aussi atypique.

Sur Twitter, Il a récemment défié Vladimir Poutine en duel ou comparé le Premier ministre Justin Trudeau à Adolf Hitler.

En 2018, il avait fumé du cannabis lors d’un entretien filmé, tout en évoquant la conquête spatiale, la fin du monde et la libido des singes bonobos.

En mai 2021, il a révélé être atteint du syndrome d’Asperger, une forme d’autisme.

Divorcé trois fois, Elon Musk est père de huit enfants, dont un décédé à 10 semaines. Sa dernière née, qu’il a eu avec la chanteuse Grimes, s’appelle Exa Dark Sideræl Musk . C’est la petite soeur de « X Æ A-12″.