Les automobilistes grecs à faible revenu aidés financièrement

L’allocation unique, dont le montant varie entre 30 et 50 euros, sera versé dans les prochains jours aux automobilistes et propriétaires de motos. Au total, quelque 3,2 millions de personnes pourraient bénéficier de la mesure, à condition d’avoir payé leur taxe de circulation, d’avoir assuré leur véhicule et que ce dernier soit immatriculé.