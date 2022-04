Guerre en Ukraine: morts suspectes de plusieurs oligarques russes depuis le début du conflit

Depuis le début du conflit, la Russie connaît une pluie de sanctions économiques à son égard. Des sanctions qui ne sont pas sans conséquences pour les oligarques russes, ces hommes d’affaires aux liens étroits avec le Kremlin.

Mais si les oligarques russes sont sur le devant de la scène depuis l’invasion russe en Ukraine, c’est également pour la vague de décès "suspects" qui les touche. Mikhail Watford, Vasily Melnikov, Vladislav Avaev ou encore Sergey Protosenya. Au moins quatre de ces richissimes hommes d’affaires ont été retrouvés morts dernièrement. Certains aux côtés de leur épouse et de leurs enfants, révèle le magazine américain Newsweek.

Mikhail Watford est la première victime. L’oligarque russe de 66 ans a fait fortune dans le gaz et le pétrole. Le 28 février, il a été retrouvé mort dans sa résidence anglaise. Une source policière avait indiqué à la BBC que sa mort n’était pas considérée comme "suspecte".

Le 24 mars, Vasily Melnikov est retrouvé mort avec sa femme et ses deux fils dans son appartement de Nijni Novgorod, une ville russe. Selon les enquêteurs russes, l’oligarque aurait poignardé sa femme et ses enfants avant de se donner la mort. Aucune trace de l’intervention d’une tierce personne n’aurait été retrouvée, toujours selon les confidences de la police russe.

Deux autres drames familiaux, très similaires à celui de Vasily Melnikov, ont eu lieu depuis. Vladislav Avaev, ancien dirigeant de Gazprombank, est retrouvé mort avec sa femme et sa fille de 13 ans, dans leur luxueux appartement moscovite. L’oligarque est retrouvé avec un pistolet à la main et, là aussi, les enquêteurs concluent à un double assassinat de la part d’Avaev suivi de son suicide. Le jour suivant, Sergey Protosenya, un dirigeant du géant de l’énergie russe Novatek, subit le même sort. Il est retrouvé mort, ainsi que sa femme et sa fille, dans une villa de Lloret del Mar, en Espagne. Le millionnaire russe est découvert pendu dans le jardin. La police locale suivrait actuellement deux pistes: celle du double homicide suivi du suicide, ou bien celle du triple homicide, maquillé en scène de drame familial.

Suicides ou homicides?

La communauté internationale s’interroge sur cette vague de décès qui frappe les oligarques russes. D’autant que trois d’entre eux ont eu lieu dans des circonstances très similaires.

D’après certains médias russes, ces décès ne seraient en aucun cas liés au Kremlin. Les oligarques auraient tué leurs proches avant de se donner eux-mêmes la mort. Leurs décès seraient en partie expliqués par le fait que les hommes d’affaires subissaient de très grosses pertes financières à cause des sanctions occidentales.

Des raisons qui ne convaiquent pas les proches des victimes ainsi que les Occidentaux. Ces derniers planchent sur l’éventualité de meurtres maquillés en drames familiaux par le Kremlin. Ce ne serait d’ailleurs pas la première fois que le pouvoir russe use de tels stratagèmes pour éliminer des personnes gênantes.

On se souvient notamment de Sergueï Skripal, ancien officier russe du renseignement militaire et un ancien agent double pour les services de renseignement du Royaume-Uni, qui avait été victime avec sa fille d’un empoisonnement en mars 2018. En août 2020, l’opposant politique Alexeï Navalny avait également été empoisonné. Depuis lors, il accuse les services secrets russes d’avoir été derrière la tentative d’assassinat.