Sanctions: Poutine affirme que l’économie russe «se stabilise»

Cette résilience tient, selon lui, en deux facteurs: la bonne santé du rouble, qui s’est "activement renforcé ces derniers temps" jusqu’à revenir à des niveaux d’avant-crise. Et la "demande des consommateurs", revenue à la normale après un "pic en février-mars", lorsque les Russes se sont précipités dans les magasins et sur les biens de consommation courante par crainte de pénuries ou d’une chute du rouble.

Le président russe a appelé à "garantir une normalisation progressive de la dynamique des prix" et d’éviter "une baisse spectaculaire de la demande".

La Russie a été frappée par plusieurs salves de sanctions occidentales après son intervention militaire en Ukraine lancée le 24 février, incluant des embargos sur des exportations clés qui ont accru l’inflation --déjà haute depuis la pandémie de Covid-19.

Si Vladimir Poutine assure que l’économie russe a tenu le choc, des économistes estiment que le pire est à venir à mesure que l’impact des sanctions sera de plus en plus en plus visible.