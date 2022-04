Manifestations d’«antifas» de Rennes à Paris: «Macron, dégage!»

Peu après l’annonce de la victoire du président sortant sur Marine Le Pen, ils étaient plusieurs centaines — 250 selon la préfecture — à se rassembler dans le centre de Rennes, malgré un important déploiement des forces de l’ordre. Ils ont déployé une banderole proclamant "Ce qu’on n’aura pas par les urnes, on l’aura par la rue" avant de partir en cortège aux cris de "Macron nous fait la guerre et sa police aussi" ou "A bas l’Etat, les flics et les fachos".