La Russie met en garde contre le danger «réel» d’une troisième guerre mondiale

"Mais nous continuons de mener des négociations avec l’équipe déléguée par (le président ukrainien Volodymyr) Zelensky), et ces contacts vont se poursuivre", a-t-il assuré.

M. Lavrov a accusé le président ukrainien -- un ancien comédien élu à la présidence en 2019 -- de "faire semblant" de négocier.

"C’est un bon acteur (...), si on regarde attentivement et on lit attentivement ce qu’il dit, vous allez y trouver un millier de contradictions", a affirmé le chef de la diplomatie russe.

Dans ce contexte de tensions sans précédent entre la Russie et les Occidentaux en raison de l’offensive russe en Ukraine, il a mis en garde contre le danger "réel" d’une troisième guerre mondiale.

"Le danger est grave, il est réel, on ne peut pas le sous-estimer", a déclaré M. Lavrov, cité par l’agence Interfax.

Quant au conflit en Ukraine, il s’est dit confiant sur le fait que "tout va bien sûr finir par la signature d’un accord".

"Mais les modalités de cet accord dépendront de la situation des combats sur le terrain, au moment où cet accord deviendra une réalité", a ajouté M. Lavrov.