L’hymne national français était interprété par la cantatrice Farrah El Dibany. Mais qui est-elle?

Surnommée la "Carmen égyptienne", Farrah El Dibany est mezzo-soprano. Du haut de ses 33 ans, celle qui portait une longue robe rouge hier soir, a été la première chanteuse lyrique égyptienne et arabe à avoir intégré l’Académie de l’Opéra national de Paris.

Née en 1989, en Égypte, à Alexandrie, El Dibany provient d’une famille de musiciens. Pianiste depuis sa plus tendre enfance, elle entre en 2005 au Centre des arts de la Bibliothèque d’Alexandrie. Cinq ans plus tard, elle intègre l’Académie de musique Hanns-Eisler à Berlin, dont elle sort diplômée en 2014.

Un an après son diplôme, elle se fait remarquer par son rôle dans une interprétation du Carmen de Bizet. Ce rôle lui vaudra le surnom de "Carmen égyptienne". En 2016, elle débarque en France et devient la première chanteuse lyrique égyptienne et arabe à rejoindre l’Académie de l’Opéra national de Paris.

Début du mois, Farrah El Dibany a reçu la médaille de l’ordre des arts et des lettres.