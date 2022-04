Covid: l’efficacité de la dose de rappel Pfizer contre Omicron baisse avec le temps

L’étude, menée entre décembre 2021 et février 2022, a examiné 11.123 admissions à l’hôpital et visites aux urgences qui n’ont pas débouché sur une hospitalisation. Les variants Delta et Omicron circulaient tous les deux à cette époque.

L’étude, financée par Pfizer, montre que, pour le variant Omicron, l’efficacité contre les hospitalisations était de 85% pour celles et ceux ayant reçu une troisième dose dans les trois mois, mais qu’elle tombait à 55% pour les personnes l’ayant reçu auparavant.

Une baisse de l’efficacité similaire est également constatée face au variant Delta, bien qu’une troisième dose apparaisse de plus en plus efficace.