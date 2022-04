Clash et punchlines, Rachida Dati fait le show après l’élection présidentielle française (vidéo)

Comme lors du premier tour, la maire LR du VIIe arrondissement de Paris a envoyé punchlines sur punchlines et s’est même clashée avec des journalistes et une députée de la France Insoumise.

"Attendez, je ne vous ai pas demandé de décoder mes propos!", "Non mais ça va? Si j’ai besoin de faire une offre, je le fais. Je n’ai pas besoin de vous, je n’ai besoin de personne!", "Vous n’avez pas le monopole de quoi que ce soit", ... Les répliques (piquantes) ont été nombreuses.

Les interventions de Dati ont d’ailleurs été très commentées sur Twitter.

Le Huffington Post a compilé toutes les punchlines de Rachida Dati sur les plateaux de télévision de TF1 et BFM TV. Une vidéo à voir en tête d’article et qui dure plus de trois minutes.