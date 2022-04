La Libre évoque un soulagement. "On respire! C’est lui qui a gagné, pas elle. Quel soulagement, pour la France et pour l’Europe". Mais le quotidien se montre inquiet du score enregistré par le Rassemblement National (41,6%). "L’avertissement se révèle plus clair qu’en 2017: l’extrême droite pourrait s’installer à l’Élysée un jour. À l’usure, en misant sur un programme économiquement très à gauche, dans le cœur des crises ou sur les montagnes d’erreurs et de lacunes des dirigeants, qui sait?"

Le Soir abonde en arguant que "le pire a été évité", avant de continuer: "Depuis quelques jours, et encore plus les dernières heures, la perspective qu’une présidente d’extrême droite s’empare du pouvoir en France avait suscité une énorme angoisse. Ce dimanche soir, c’est la France mais aussi l’Europe et le monde qui respirent mieux". Le quotidien souligne aussi "la force d’Emmanuel Macron qui réalise une prouesse qui doit tout ou quasi à sa seule personne. Se faire réélire après avoir traversé une crise sociale violente et deux crises internationales historiques pour s’assurer au final une présence de 10 ans à la tête de la France".

La Dernière Heure évoque un choix "par défaut" et rappelle le taux d’abstention historique de ce scrutin. "Si Emmanuel Macron frise les 60%, il n’efface pas non plus l’ampleur de l’abstention, elle aussi historique. Hier soir, elle atteignait 28%, un électeur sur quatre n’a pas voté hier. Du jamais-vu depuis 1969! Ces deux signaux très forts obligent Emmanuel Macron à rediriger ses actions politiques vers les préoccupations premières d’une majorité des Français".

L’Avenir voit la victoire de Macron comme un signal positif pour l’Europe. "L’Hexagone peut souffler un coup: l’élection de cette dernière aurait été un cataclysme non seulement pour la France, mais aussi pour l’Europe. Alors que les combats font toujours rage en Ukraine, l’arrivée d’une alliée objective de Vladimir Poutine à l’Élysée avait de quoi inquiéter. Ce ne sera pas le cas, et c’est tant mieux: en ces temps plus que troublés, l’Europe a besoin d’unité et la candidate n’envisageait que la discorde, en sortant la France d’un certain nombre de traités européens cruciaux."

"Poutine aurait été incapable de réprimer son sourire à l’idée que l’un de ses plus grands admirateurs finisse à l’Elysée", révèle le Standaard dans ses colonnes.

Mais Emmanuel Macron reste attendu au tournant à l’aube de son deuxième mandat. "Le défi est grand. Beaucoup de ses compatriotes n’en sont pas encore convaincus", conclut De Morgen.

En Europe

Emmanuel Macron remporte cette élection "sans état de grâce", pour reprendre les mots exacts du Monde.

"Le candidat le plus détesté s’impose face à la candidate la plus redoutée", estiment deux professeurs en science politique dans le journal espagnol El Pais: "L’axe droite gauche a disparu, remplacé par un clivage "cosmopolistas y nacionalistas", cosmopoliste contre nationalistes, mais cela ne doit pas faire oublier que la première force pour les travailleurs et les jeunes, n’est pas Le Pen, mais l’abstention".

"Un dernier gros OUF" titre Die Welt. "En 2017, le triomphe d’Emmanuel Macron a parfois provoqué l’euphorie, après cette nouvelle victoire face à Marine Le Pen, il n’y a que du soulagement" écrit Sasha Lehnartz. "Elu avec quasi 60% des voix, Macron va devoir agir contre environ 75% des Français qui ne l’ont pas choisi".