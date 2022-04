Présidentielle française 2022: Le Pen en tête dans les Dom-Tom; Macron chez les Français de l’étranger

En Martinique , Marine Le Pen atteint 60,87%, des voix contre 39,13% pour le président sortant et un taux de participation de 45,45%.

La candidate d’extrême droite arrive également en tête en Guyane , avec 60,70% des voix contre 39,30 pour Emmanuel Macron; à Saint-Martin et Saint-Barthélémy (55,52%) ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon (50,69%).

Par contre, en Polynésie française , c’est le président sortant qui décroche 51,81% des voix.

Ce dernier est par ailleurs largement plébiscité par les électeurs français ayant déjà voté en Amérique, avec 89% des voix en Argentine, 86% au Brésil, 87% au Chili, 86% au Canada (sans les résultats de Vancouver) et 92% aux États-Unis (sans Chicago et La Nouvelle Orléans).

Les Français votent dimanche pour élire leur prochain président et choisir, comme en 2017, entre deux France et deux visions du monde: d’un côté Emmanuel Macron, président sortant donné favori, et de l’autre Marine Le Pen, dirigeante d’extrême droite qui n’a jamais paru si proche des portes du pouvoir.

Le taux de participation à 10H00 GMT était de 26,41%, presque deux points de moins qu’à la même heure lors du précédent scrutin présidentiel en 2017, à l’occasion du même duel entre M. Macron et Mme Le Pen.

Les résultats officiels seront connus à 20h00.