Présidentielle française 2022 en direct: des votes aux sondages jusqu’aux résultats

Élections présidentielles françaises de 2022: les infos en direct

18h22: 4 sondages donnent Macron en tête

En attendant les résultats officiels sur le coup de 20h, nos collègues de LN24 ont pu avoir accès à quatre enquêtes d’opinion réalisées ce dimanche par quatre instituts de sondage réputés en France. Selon ceux-ci, Emmanuel Macron est crédité entre 55% à 58 des voix, alors que Marine Le Penre recueillerait entre 42 et 45% des suffrages, selon LN24. Ces sondages ont été réalisés sur Internet auprès de citoyens ayant déjà été voter jusqu’à 17h.

Attention, un sondage n’est pas une projection sur base de résultats réels, mais une enquête d’opinion réalisée auprès d’un panel représentatif.

17h50: une forte abstention de 28% au 2e tour, mais pas un record

L’abstention devrait atteindre 28% au 2e tour de l’élection présidentielle , soit 2,5 points de plus qu’en 2017 (25,44%), selon les estimations convergentes de quatre instituts de sondage, mais sans atteindre le record de 1969 (31,3%).

Jamais une abstention aussi forte n’a été enregistrée à un second tour d’une présidentielle, à l’exception du record de 1969, quand les électeurs de gauche avaient, à l’appel du candidat communiste éliminé au 1er tour, massivement refusé de choisir entre "bonnet blanc et blanc bonnet" (Georges Pompidou et Alain Poher).

17h45: un sondage secret donne Macron gagnant

Emmanuel Macron sera réélu président de la France, selon les résultats d’un récent sondage non publié à cause de la période de réserve électorale française, annonce le média Suisse Blick qui a pu consulter le document.

Emmanuel Macron serait gratifié de 55,5% des suffrages. En face, sa concurrente d’extrême-droite Marine Le Pen obtiendrait donc 44,5% des voix.

17h00: 63,23% de participation, plus de 2 points de moins qu’en 2017

La participation au second tour de l’élection présidentielle s’élève à 17h00 en métropole à 63,23%, en baisse de plus de deux points par rapport à 2017 (65,30%), a annoncé dimanche le ministère de l’Intérieur.

Ce chiffre marque également un recul de près de deux points par rapport au premier tour (65,00%) le 10 avril.

16h00: Le Pen en tête dans les Dom-Tom; Macron chez les Français de l’étranger

Marine Le Pen est arrivée en tête du vote dans les départements d’Outre-mer où Jean-Luc Mélenchon s’était détaché lors du premier tour, selon des résultats diffusés dimanche après-midi par plusieurs médias belges.

En Guadeloupe, la candidate du Rassemblement national remporte 69,60% des voix, 60,87% en Martinique, 60,70% en Guyane, à Saint-Martin et Saint-Barthélémy (55,52%) ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon (50,69%). Par contre, en Polynésie française, c’est le président sortant qui décroche 51,81% des voix.

Ce dernier est par ailleurs largement plébiscité par les électeurs français ayant déjà voté en Amérique, avec 89% des voix en Argentine, 86% au Brésil, 87% au Chili, 86% au Canada (sans les résultats de Vancouver) et 92% aux États-Unis (sans Chicago et La Nouvelle Orléans).

12h25: 26,41% de participation

La participation au second tour de l’élection présidentielle en France s’élève dimanche à 12h00 à 26,41%, soit près de deux points de moins qu’en 2017 (28,23%) à l’occasion du même duel entre le président sortant Emmanuel Macron et la candidate d’extrême droite Marine Le Pen, a annoncé dimanche le ministère de l’Intérieur.

Ce chiffre marque également un recul par rapport au deuxième tour des scrutins de 2012 (30,66%) et 2007 (34,11%), et tutoie celui de 2002 (26,19%), quand le candidat d’extrême droite Jean-Marie Le Pen (le père l’actuelle cheffe de file du Rassemblement national, ex-Front national) affrontait Jacques Chirac (droite).

La participation est en revanche légèrement en hausse par rapport au premier tour il y a deux semaines (25,48%), selon le ministère.

Marine Le Pen a voté dimanche peu après 11H00 dans son fief d’Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais, nord de la France) pour le second tour de l’élection présidentielle qui l’oppose à Emmanuel Macron, a constaté l’AFP.

9h18: Présidentielle: Valérie Pécresse a voté à Vélizy-Villacoublay dans les Yvelines

Les bureaux de vote fermeront pour la plupart à 19h, et à 20h dans certaines grandes villes. Valérie Pécresse, candidate LR au premier tour, a voté à Vélizy-Villacoublay dans les Yvelines

8h00: ouverture des bureaux de vote

Les bureaux de vote ont ouvert en France pour le second tour de la présidentielle où quelque 48,7 millions d’électeurs sont appelés à choisir entre le président sortant Emmanuel Macron et la dirigeante d’extrême droite Marine Le Pen.

Le ministère de l’Intérieur doit donner à midi les premiers chiffres concernant le taux de participation, redouté en baisse. Emmanuel Macron est favori pour un deuxième mandat, mais jamais l’extrême droite n’a paru si proche des portes du pouvoir.

